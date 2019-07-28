Ньюкасл, Великобритания, 28 июля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» не собирается расставаться со своим полузащитником Шоном Лонгстаффом, заявил главный тренер команды Стив Брюс, его слова приводит 28 июля Mirror.

Twitter.com/seanlongstaff97 Шон Лонгстафф

«Просто повторю слова владельца клуба: Лонгстафф не продаётся», — заявил Стив Брюс.

Также главный тренер «Ньюкасла» рассказал, что никакая футбольная команда не хочет терять молодых игроков, что ясно дал понять и его клуб.

Кроме этого, Стив Брюс отметил, что сейчас команда сосредоточена на восстановлении 21-летнего футболиста, который провел только 10−11 тренировок после травмы колена.

Отметим, ранее сообщалось, что Шоном Лонгстаффом заинтересовался клуб «Манчестер Юнайтед».