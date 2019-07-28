Якутск, 28 июля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Министерство экологии Якутии выиграло арбитражное дело у компании АЛРОСА — недропользователя с особым статусом, касающееся загрязнения ряда рек в республике. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа принял решение 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Дело касалось нарушений при промывке алмазоносных песков на прииске «Водораздельные галечники», выраженных в невыполнении условий водопользования и непринятии компанией мер по восстановлению дамбы илоотстойника перед запуском установки Комплекса сортировки алмазов (КСА 150 № 1). Данное нарушение было зафиксировано в ходе проверки административным органом в сентябре 2018 года

Стоит отметить, что это было уже не первое заседание суда по данному делу — АЛРОСА пыталась обжаловать вынесенное ранее решение суда нижестоящей инстанции, которая подтвердила правомерность назначения штрафа. Данное решение АЛРОСА может обжаловать в Верховном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вода в реках Якутии Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй в 2018 году на месяц стала непригодной для питья из-за того, что произошло размывание дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА. В итоге грязная техническая вода, использовавшаяся для технологических процессов на месторождении, попала в реку Ирелях, а оттуда в реку Малая Боутобия, затем в Вилюй и в Лену. Предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, железа и меди, в трёх реках в результате размыва дамбы были превышены.