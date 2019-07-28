Екатеринбург, 28 июля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Два пешехода пострадали в результате наезда автобуса в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД по городу.

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ДТп произошло утром 28 июля на перекрёстке улиц Крауля и Токарей. Пассажирский автобус при повороте налево сбил мужчину и женщину.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают представители правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижнем Тагиле, в результате которого пострадали три ребёнка. Сбивший детей водитель ранее уже совершал наезд на подростка и неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.