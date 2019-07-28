Во Франции нашли гигантскую бедренную кость динозавра-зауропода
Париж, 28 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Во Франции, при раскопках в департаменте Шаранта в западной части страны, была найдена гигантская бедренная кость динозавра-зауропода. Об этом сообщается на сайте совета департамента Шаранта.
На том месте, где была обнаружена гигантская бедренная кость, 10 лет назад были обнаружены другие кости древнего ящера, в том числе аналогичная бедренная кость.
В этот раз была обнаружена гигантская бедренная кость, длина которой составляет почти два метра, а весит она 500 килограммов. Рядом с ней был обнаружен большой фрагмент тазовой кости, который, видимо, принадлежал той же особи.
Возраст находок оценивается в 140 млн лет. Кости прекрасно сохранились.
Чтобы извлечь кость из земли полностью, понадобится несколько дней.