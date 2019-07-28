Пало-Альто, США, 28 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Сооснователь американской компании Tesla Джеффри Штробель объявил о своём уходе с поста технического директора. Об этом сообщает Bloomberg.

(сс) freegreatpicture.com Tesla

Джеффри Штробель стоял у истоков компании, занимающейся разработкой и производством электромобилей. Будучи талантливым инженером, он руководил всеми техническими работами по созданию и запуску производства первого электромобиля Tesla.

В настоящее время компания переживает не лучшие времена — по итогам второго квартала 2019 года Tesla опять не смогла добиться прибыльности, а акции компании упали на 14%. В связи с этим Джеффри Штробель решил оставить пост технического директора и стать советником компании.

«Tesla эволюционировала. Теперь нам нужно сосредоточиться на продажах, доставке и производстве. Я помогал с этим в последние годы, но это не то, что я умею лучше всего. В мире есть люди, которые лучше разбираются в этом и получают от этого больше удовольствия», — объяснил своё решение Штробель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в 2020 году компания начнёт поставки электромобилей в Индию.