Благовещенск, 28 июля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Наводнение в Амурской области усиливается. Село Норск оказалось практически полностью затопленным. Об этом сегодня, 28 июля. сообщает Life.

Фредерик Морган. Наводнение. XIX век

Вода в реке Селемджа, на которой стоит село Норск, быстро поднялась на несколько метров и населенный пункт оказался практически полностью в воде.

Жители либо спасались бегством, либо забрались на крыши и чердаки вместе со всем своим хозяйством.

Позднее сотрудники МЧС эвакуировали тех жителей Норска, которые согласились. Но часть жителей осталась в затопленном селе, опасаясь за свое имущество и домашних животных.

Норск — далеко не единственное село в Амурской области, оказавшееся затопленным. Синоптики дают неутешительный прогноз — осадки продолжатся в ближайшие дни.

В правительстве Амурской области готовятся вводить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.