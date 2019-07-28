Манчестер, Великобритания, 28 июля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намеревается приобрести защитника команды «Лестер» Гарри Магуайра, сообщает 28 июля Daily Mail.

Антон Зайцев Гарри Магуайр

По информации источника, руководство «МЮ» готов предложить за 26-летнего футболиста 72 млн фунтов.

Также манчестерский клуб готов выплатить «Лестеру» бонусы за завоевание командой трофеев и выход в финал Лиги чемпионов.

Кроме этого, сообщается, что этой покупкой владелец «МЮ» Айяватт Шриваддханапрабха намеревается установить новый рекорд по сумме вырученной за продажу защитника в футболе. Предыдущий принадлежит команде «Ливерпуль», которая купила голландского защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов.

Отметим, в минувшем сезоне Гарри Магуайр сыграл за «Лестер» в 33 матчах и отметился в них 3 мячами.