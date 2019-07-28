Москва, 28 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В Москве 28 июля температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечно. Москва

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему температурный фон останется на 3 градуса выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Во второй половине дня возможны небольшие дожди. Температура воздуха днём составит от 25 до 27 градусов тепла, в Подмосковье — от 23 до 28 градусов. Ветер порывистый, от 4 до 9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Москве резко похолодает.