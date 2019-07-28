Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем Военно-морского флота России. Они особо отметили, что именно Петербургу — столице российского флота — доверено проведение Главного военно-морского парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли в акватории Невы

«С Петербургом связаны ярчайшие страницы становления и развития флота. Более трех веков в нашем городе строятся военные корабли. У нас работают крупнейшие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и образовательные центры. В Петербурге находится Главное командование Военно-морского флота. Уникальные коллекции представлены в Центральном военно-морском музее», — напомнили Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

По словам руководителей Санкт-Петербурга, Северная столица служит и будет служить флоту и России, «выполнять все поставленные руководством страны задачи по укреплению могущества нашей страны — великой морской державы».

Беглов и Макаров пожелали всем военным морякам, их семьям, всем, чьи судьбы связаны с флотом, крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в службе.