Ханты-Мансийск, 28 июля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Югре сотовый оператор ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) привлечено к административной ответственности за неосуществление SMS-оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Арбитражный суд ХМАО назначил организации штраф в 30 тыс, рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роскомнадзора.

Cnews.ru МТС

Суть претензий в том, что ПАО «Мобильные ТелеСистемы» потребовало от МЧС документы, свидетельствующие о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при ветре со скоростью 15−20 м/сек.

При рассмотрении дела Арбитражным судом ХМАО было отмечено, что обязанность оператора связи об оповещении не поставлена в зависимость от принятия каких-либо распорядительных актов органами государственной власти или органами местного самоуправления. Ветер со скоростью 15−20 м/сек определяется согласно шкалы Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, как предштормовой, очень крепкий, способный ломать сучья деревья, наносить повреждения постройкам и другое.

Учитывая данные обстоятельства, суд пришел к выводу, что информирование населения, в данном случае, является экстренной информацией об угрозе возникновения ситуации, способной повлечь ущерб здоровью граждан.