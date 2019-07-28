Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Волна холода, которая идет на Северо-Запад и в Центральную Россию, судя по всему, не успеет испортить погоду в Санкт-Петербурге, где 28 июля в 11:00 мск начнется Главный военно-морской парад.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург в ожидании Главного военно-морского парада

По данным на 09:50 мск, температура воздуха в Петербурге составляет плюс 25,4 градуса по Цельсию, в городе солнечно, дует легкий западный ветер, влажность 54%.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем возможен кратковременный дождь. Ветер сменится на северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит +24…+26 градусов.

Однако синоптики предупреждают о неизбежности скорого похолодания и его первых признаках, которые в Петербурге будут чувствоваться уже сегодня.

«На погоду Санкт-Петербурга сегодня начнет влиять холодный фронт. После вчерашних +30,4, сегодня не выше +24…+26. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается порывистый северо-восточный ветер, его скорость составит 7−12 м/с. Давление изменится мало — 760 мм рт. ст., это норма», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.