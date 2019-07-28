Джидда, Саудовская Аравия, 28 июля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Американская компания Virgin Hyperloop One подписала соглашение с правительством Саудовской Аравии о строительстве испытательного участка для вакуумного поезда Hyperloop длиной 35 километров. Об этом сообщает BBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Вакуумный трек для испытаний поезда на магнитной подушке будет построен рядом с научно-производственным комплексом возле города Джидда. В перспективе Virgin Hyperloop One рассчитывает развернуть в Саудовской Аравии сеть таких линий, которая свяжет крупнейшие города страны. В компании считают, что реализация этого проекта позволит сократить время, необходимое для поездки из Эр-Рияда в Джидду, с 10 часов, требующихся в настоящее время, до 76 минут.

Напомним, проект Hyperloop предполагает строительство вакуумных труб для уменьшения сопротивления при движении по ним поездов на магнитной подушке. Теоретическая максимальная скорость движения поездов при использовании этой технологии превышает 1000 км/час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания Virgin Hyperloop One подписала соглашение о строительстве испытательного участка для поезда Hyperloop с администрацией штата Северная Каролина.