Кронштадт, Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Бесплатные автобусы-шаттлы доставляют зрителей Главного военно-морского парада в Кронштадт, где состоится собственно морская часть парада в честь Дня ВМФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, у станции метро «Беговая», откуда следует один из маршрутов, утром выстроилась очередь из желающих добраться в Кронштадт.

Дарья Драй ИА REGNUM Первые зрители парада в Кронштадте

Напомним, что движение частного автотранспорта по участку КАД в районе Кронштадта временно прекращено.

Как сообщили ранее в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, на обслуживание двух специальных маршрутов направлены 90 автобусов особо большого класса.

Автобусы маршрута «Ломоносов, вокзал — Форт «Константин, Кронштадт» будут курсировать до 18:00. Интервал движения составит 5 минут.

Второй маршрут автобусов-шаттлов: «Станция метро «Беговая» — Кронштадт, улица Мартынова». В обратном направлении он будет работать с 13:00 до 18:00.

Кроме того, на Ораниенбаумском направлении Октябрьской железной дороги по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум-1 28 июля назначены дополнительные пригородные поезда.