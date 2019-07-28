Москва, 28 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в странах западной и центральной Европы установилась рекордная жара, а в России в самый разгар лета наступает резкое похолодание. Об этом она рассказала в интервью «КП»,

7dach.ru Похолодание

Позднякова напомнила, что удушающая жара пришла в страны западной и центральной Европы с волной горячего воздуха из Африки. Одновременно с этим холода идут в Россию из Арктики, в связи с ультраполярным вторжением.

Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов. Однако по «закону вращения Земли» должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода сменяется плавно, а не резкими скачками.

По словам Поздняковой, движение воздушных масс вдоль меридианов — это проявление смены климатических эпох. Так, эпоха западно-восточного переноса воздушных масс длится порядка 25−30 лет. Меридиональные процессы обычно короче. При этом точно предсказать, сколько именно продлится такая эпоха, невозможно.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 28 июля, на большей части Европейской территории России начинается ультраполярное вторжение. Это погодное явление, при котором в тыловой части мощного циклона происходит вторжение холодного арктического воздуха в средние широты.