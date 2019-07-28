Монако, 28 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Бывший защитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери, находящийся в статусе свободного агента, отказался от перехода в команду «Монако», сообщает 28 июля L’Equipe.

Rufus46 Франк Рибери

По информации источника, представители «Монако» пытались обсудить с 36-летним игроком возможность его перехода в состав клуба, однако футболист сразу им отказал, так как во французском чемпионате он хотел бы играть только за клуб «Марсель», в составе которого он играл в период с 2005 по 2007 год.

Отметим, Франк Рибери играл в «Баварии» с 2007 года и куда перешел из «Марселя» за 30 млн евро.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппможет пригласить футболиста к себе в команду в случае ослабления линии атаки «Ливерпуля».