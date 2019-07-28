Вашингтон, 28 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Генеральный директор Intel Роберт Свон заявил, что во втором квартале 2019 года компания начала поставлять процессоры Ice Lake производителям компьютеров. Об этом сообщает AnandTech.

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Ожидается, что первые ноутбуки с новыми 10-нм процессорами от Intel появятся на полках магазинов к праздничному сезону конца 2019 — начала 2020 года. Процессоры Ice Lake обеспечат повышение производительности на 18% по сравнению с процессорами Skylake, которые используются с 2016 года до настоящего времени.

Отметим, процесс перехода с 14-нанометрового на 10-нм технологический процесс оказался непростым для Intel. Первоначально выпуск первых 10-нм процессоров был запланирован ещё на 2016 год, однако из-за высокого уровня брака компании пришлось существенно доработать технологию и отложить выпуск процессоров на 3 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава Intel Роберт Свон рассказал о планах компании по выпуску первого 7-нм процессора к 2021 году.