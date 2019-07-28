Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днем Военно-морского флота военнослужащих, сотрудников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ветеранов флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) на репетиции парада в Петербурге

Глава оборонного ведомства напомнил, что боевые традиции российского военного флота были заложены выдающимися флотоводцами прошлого — Григорием Спиридовым и Федором Ушаковым, Михаилом Лазаревым и Дмитрием Сенявиным, Павлом Нахимовым и Степаном Макаровым.

«Следуя их заветам, военные моряки более трех веков бессменно несут вахту на морских и океанских просторах, демонстрируя всему миру несокрушимую волю и беспримерное мужество, верность воинскому долгу и высокое профессиональное мастерство», — отметил Сергей Шойгу.

По словам министра, ВМФ России является «надежным защитником национальных интересов государства, преумножая мощь и славу России как морской державы».

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу, пожелал всем, кто имеет отношение к сегодняшнему празднику, «крепкого флотского здоровья, бодрости духа, и новых успехов на благо Родины».

Напомним, что 28 июля Главный военно-морской парад состоится в городе Санкт-Петербурге — в акватории Невы и на рейде Кронштадта.

Парады военных кораблей состоятся в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования ВМФ России в порту Тартус (Сирия).