Москва, 28 июля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. 28 июля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве состоится концерт-посвящение выдающемуся современному композитору Александре Пахмутовой. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

Kremlin.ru Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий России

В программе праздника, приуроченного к 90-летию Александры Николаевны, знаменитые произведения самой Пахмутой на стихи Никлая Добронравова, а также песни Тихона Хренникова, Матвея Блантера, Микаэла Таривердиева и других популярных советских композиторов. Их исполнят солисты театра и «Геликон-оперы».

Александра Пахмутова является автором музыки для более чем 400 песен. Среди самых популярных «Нежность», «Старый клен», «Птица Счастья», «Белоруссия», «Как молоды мы были», «Поклонимся великим тем годам», «Команда молодости нашей» и многие другие.