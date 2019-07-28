Вашингтон, 28 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Американское издание The Daily Beast утверждает, что сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол активно создает препятствия принятию в Конгрессе законопроекта о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

(сс) Gage Skidmore Рэнд Пол

По данным издания, сенатор Рэнд Пол никогда публично не высказывался в поддержку «Северного потока — 2», однако именно он создает препятствия для прохождения законопроекта и отговаривает своих коллег от голосования в поддержку данной инициативы.

Так, сенатор Пол 25 июля отложил рассмотрение данного законопроекта в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, членом которого он является.

Кроме того, сенатор Пол отправил своим коллегам письмо, в котором выразил опасения по поводу законопроекта. Письмо не предназначалось для опубликования, но попало в руки The Daily Beast.

В письме Пол пишет, что предложенный законопроект не конкретизирует, какие именно компании должны оказаться под санкциями. То есть сенаторам предлагают голосовать вслепую, без четкого представления против кого будут вводится санкции.

Также сенатор Пол справедливо указывает, что в строительстве «Северного потока — 2» задействованы компании из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции. И если все они попадут под санкции, то США фактически начнут санкционную войну против своих же союзников по военному блоку НАТО.

Собственно, сенатор Пол призывает задуматься, а является ли предложенная стратегия эффективной.