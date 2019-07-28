Главный военно-морской парад на Неве: день ВМФ
Главный военно-морской парад пройдет 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Он начнется в 11:00 по московскому времени. Принимать парад будет главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин. В параде будут задействованы более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, более 40 самолетов и вертолетов морской авиации.
Подробнее: Главный военно-морской парад пройдет на воде, на суше и в воздухе
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днем Военно-морского флота военнослужащих, сотрудников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ветеранов флота.
Читайте подробнее: Шойгу поздравил военнослужащих, кораблестроителей и ветеранов с Днем ВМФ
Бесплатные автобусы-шаттлы доставляют гостей и зрителей Главного военно-морского парада в Кронштадт. Кроме того, усилено движение электричек в сторону Ораниенбаума (Ломоносов), откуда также можно будет наблюдать парад на Кронштадтском рейде или добраться до форта «Константин» в самом Кронштадте.
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Волна холода, которая идет на Северо-Запад, судя по всему, не успеет испортить погоду в Санкт-Петербурге, где 28 июля в 11:00 мск начнется Главный военно-морской парад. Но похолодание всё равно неизбежно.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем ВМФ России. Они особо отметили, что именно Петербургу — столице российского флота — доверено проведение Главного военно-морского парада.
Подробности в материале: Руководство Петербурга поздравило горожан с Днем ВМФ
Несколько кораблей-участников Главного военно-морского парада будут находиться в статическом положении, на якорях. Большинство же пройдут по Неве и Финскому заливу в парадном кильватерном строю. Также над морской столицей России пройдут более 40 самолетов и вертолетов.
Об этом: Главный военно-морской парад: в трех средах, в статике и динамике
Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада на специальном катере обошел боевые надводные корабли и подводные лодки, которые находятся на Кронштадтском рейде. Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ. Моряки ответили ему троекратным «Ура!». Владимир Путин будет принимать парад на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга.
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину о том, что Военно-морской флот России полностью готов к проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и парадов в местах базирования флота.
В ознаменование начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произвели холостой залп из 12 артиллерийских орудий Д-44, расположенных у Петропавловской крепости. Позже еще по семь залпов сопроводят исполнение Государственного гимна РФ и пролет авиации в конце парада.
Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин на катере начал обход боевых кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде в акватории Невы. Вместе с главой государства на борту катера — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Президент приветствует военнослужащих, выстроившихся на палубах кораблей, поздравляет их с Днем ВМФ. Моряки отвечают ему троекратным «Ура!».
Президент России Владимир Путин завершил обход боевых кораблей на Неве, участвующих в Главном военно-морском параде и прибыл на Сенатскую площадь, где перед Медным всадником находится главная трибуна парада.
На Сенатскую площадь Петербурга военнослужащие вынесли историческую реликвию российского флота — кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов».
Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин начал свою речь в ходе Главного военно-морского парада с поздравления военных моряков и ветеранов ВМФ России.
Речь президента Владимира Путина на Главном военно-морском параде завершилась, прозвучал Государственный гимн России, который сопроводили семь артиллерийских залпов. Начинается водная часть парада на Неве. Ее открыл противодиверсионный катер «Нахимовец».
Флаг Минобороны пронес на борту противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья». Андреевский флаг доверили пронести на Главном военно-морском параде экипажу аналогичного катера «Юнармеец Беломорья».
Катер «Д-67» прошел в парадном строю Главного военно-морского парада с копией ботика Петра I на борту — в знак преемственности традиций российского флота.
Под разведенными мостами по Неве проходят десантные катера российского ВМФ. На борту катера «Алексей Баринов» размещен бронетранспортер морской пехоты.
Вслед за катерами парадным строем Главного военно-морского парада идут корабли противоминной обороны — рейдовые и морские тральщики, способные очищать от мин пути следования кораблей и морские акватории.
Президент России Владимир Путин, открывая Главный военно-морской парад в Петербурге, поздравил граждан страны с Днем Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что этот праздник отмечает вся страна.
Подробности в материале: «Будем строить флот суверенной державы»: Путин поздравил страну с Днем ВМФ
По Неве в рамках Главного военно-морского парада проходят малые ракетные корабли, способные нести многоцелевые крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.
Начался проход военных кораблей на Кронштадтском рейде. Его возглавил ракетный катер «Чувашия». Вслед за ним идут малый ракетный корабль «Ливень», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», а также патрульный корабль «Василий Быков», входящий в состав Черноморского флота.
По Финскому заливу у Кронштадта в парадном строю проходят новейшие корветы «Стойкий» и «Стерегущий», оснащенные современным ракетным и артиллерийским вооружением, а также противолодочными вертолетами.
Вдоль оградительной стенки порта в Кронштадте прошел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22 350. Ровно год назад корабль, построенный на «Северной верфи» Петербурга, вошел в состав ВМФ России. Он способен действовать в океанской зоне, оснащен крылатыми ракетами дальнего действия.
В Кронштадтской части Главного военно-морского парада перед зрителями прошли большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Минск», дизельная подлодка «Владикавказ».
Завершающими участниками Главного военно-морского парада в Кронштадте стали эсминец ВМС Китая «Си Ань» и фрегат «Таркаш» ВМС Индии. Они стали иностранными гостями Дня ВМФ в Петербурге. Индийский корабль был построен на верфи в Калининграде и оснащен крылатыми ракетами «Брамос» совместной российско-индийской разработки.
Началась воздушная часть Главного военно-морского парада. Над Петербургом и Кронштадтом пройдут более 40 самолетов и вертолетов морской авиации и ВКС.
Первыми в небе Петербурга появились многоцелевые вертолёты Ми-8. Вслед за ними — вертолеты противолодочной авиации Ка-27, Ка-28, Ка-29. Такие машины могут базироваться как на земле, так и на кораблях.
В воздушной части парада принимает участие авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сопровождают истребители Су-30СМ.
Над Петербургом прошли истребители Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, самолеты морской авиации Ту-142, Ил-38. Завершили воздушную часть парада штурмовики Су-25. Они выпустили дымы в цветах российского триколора на высоте около 200 метров. Трехцветный флаг в небе растянулся на сотни метров.
Зрителями воздушной части Главного военно-морского парада стали тысячи жителей города, причем, не только те, кто живет или находится в центре города. Военные самолеты, заходившие на центр со стороны Финского залива, после пролета в парадном строю расходились по разным направлениям и пролетали над спальными районами Петербурга. Жители любовались зрелищем с балконов и из окон, снимали происходящее на смартфоны и фотоаппараты.
По Сенатской площади Петербурга в рамках наземной части Главного военно-морского парада проходят подразделения воинских частей и экипажей ВМФ России, учебных заведений Военно-морского флота, дислоцированных в Петербурге.
Прохождением сводного военного оркестра завершился Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он прошел в третий раз, начиная с 2017 года. В параде приняли участие 43 корабля, 41 самолет и вертолет и более четырех тысяч военнослужащих.
Многие жители и гости Петербурга пришли на Главный военно-морской парад с портретами своих близких, которые служили на Военно-морском флоте СССР и России.
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Петербуржцы и гости морской столицы России делятся в социальных сетях своими впечатлениями от Главного военно-морского парада. Они рады, что погода не помешала авиационной части парада.
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На главной площади Санкт-Петербурга проходит большой концертный марафон «Экипаж — одна семья». В нем принимают участие оркестры ВМФ России, а также группы и исполнители, имеющие в своем репертуаре песни флотской тематики.
Об этом: На Дворцовой площади Петербурга играют, поют и танцуют в честь Дня ВМФ
Петербуржцы высыпали на проезжую часть Невского проспекта с набережных после завершения Главного военно-морского парада в День ВМФ. При этом официально Невский проспект для транспорта не перекрывался.
Подробности в материале: Петербуржцы «захватили» Невский проспект после парада честь Дня ВМФ
В социальных сетях пользователи продолжают размещать фотографии и видеозаписи, сделанные ими в ходе Главного военно-морского парада, который состоялся утром в Петербурге и Кронштадте. Тех, кто видел парад, переполняют положительные эмоции.
Об этом: «Люблю я моряков, очень! И день ВМФ тоже»: эмоции после парада в Петербурге
Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствовал на торжественном приеме по случаю Дня военно-морского флота, который состоялся сегодня, 28 июля, в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
Читайте подробнее: Путин посетил приём по случаю Дня военно-морского флота в Адмиралтействе
Главный военно-морской парад в День ВМФ состоялся в Морской столице России сразу на двух «сценах». И какая из них была главной — сказать трудно. Единство действия обеспечивала флотская дисциплина и высочайшая выучка военных моряков и летчиков морской авиации.
Подробности в материале: Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте: фоторепортаж
Артиллерийский салют в сопровождении фейерверка начался в 22:30 мск в небе над Петербургом. Это красочное зрелище является финалом торжеств, посвящённых Дню Военно-морского флота России, ключевым действом которых стал Главный военно-морской парад.
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