Главный военно-морской парад состоится 28 июля 2019 года в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте. Он станет уже третьим по счету — впервые такой парад прошел в 2017 году. По сложившейся традиции, парад организован в День Военно-морского флота. В Главном военно-морском параде примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных и подводных корабля, более 40 самолетов и вертолетов морской авиации, входящие в состав Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Принимать парад будет главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

08:57 28.07.2019 Главный военно-морской парад пройдет 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Он начнется в 11:00 по московскому времени. Принимать парад будет главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин. В параде будут задействованы более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Подробнее: Главный военно-морской парад пройдет на воде, на суше и в воздухе ИА REGNUM">Военные моряки на репетиции Главного военно-морского парада ИА REGNUM

09:11 28.07.2019 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днем Военно-морского флота военнослужащих, сотрудников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ветеранов флота. Читайте подробнее: Шойгу поздравил военнослужащих, кораблестроителей и ветеранов с Днем ВМФ

09:43 28.07.2019 Бесплатные автобусы-шаттлы доставляют гостей и зрителей Главного военно-морского парада в Кронштадт. Кроме того, усилено движение электричек в сторону Ораниенбаума (Ломоносов), откуда также можно будет наблюдать парад на Кронштадтском рейде или добраться до форта «Константин» в самом Кронштадте. Читайте подробнее: Зрителей парада в Кронштадт доставляют автобусы-челноки

09:53 28.07.2019 Волна холода, которая идет на Северо-Запад, судя по всему, не успеет испортить погоду в Санкт-Петербурге, где 28 июля в 11:00 мск начнется Главный военно-морской парад. Но похолодание всё равно неизбежно. Читайте подробнее: Холодный фронт не успеет испортить погоду в Петербурге в День ВМФ

10:15 28.07.2019 Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с Днем ВМФ России. Они особо отметили, что именно Петербургу — столице российского флота — доверено проведение Главного военно-морского парада. Подробности в материале: Руководство Петербурга поздравило горожан с Днем ВМФ

10:53 28.07.2019 Несколько кораблей-участников Главного военно-морского парада будут находиться в статическом положении, на якорях. Большинство же пройдут по Неве и Финскому заливу в парадном кильватерном строю. Также над морской столицей России пройдут более 40 самолетов и вертолетов. Об этом: Главный военно-морской парад: в трех средах, в статике и динамике

10:57 28.07.2019 Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада на специальном катере обошел боевые надводные корабли и подводные лодки, которые находятся на Кронштадтском рейде. Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ. Моряки ответили ему троекратным «Ура!». Владимир Путин будет принимать парад на Сенатской площади в центре Санкт-Петербурга.

11:00 28.07.2019 Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину о том, что Военно-морской флот России полностью готов к проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и парадов в местах базирования флота.

11:02 28.07.2019 В ознаменование начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произвели холостой залп из 12 артиллерийских орудий Д-44, расположенных у Петропавловской крепости. Позже еще по семь залпов сопроводят исполнение Государственного гимна РФ и пролет авиации в конце парада.

11:06 28.07.2019 Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин на катере начал обход боевых кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде в акватории Невы. Вместе с главой государства на борту катера — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Президент приветствует военнослужащих, выстроившихся на палубах кораблей, поздравляет их с Днем ВМФ. Моряки отвечают ему троекратным «Ура!».

11:14 28.07.2019 Президент России Владимир Путин завершил обход боевых кораблей на Неве, участвующих в Главном военно-морском параде и прибыл на Сенатскую площадь, где перед Медным всадником находится главная трибуна парада.

11:16 28.07.2019 На Сенатскую площадь Петербурга военнослужащие вынесли историческую реликвию российского флота — кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов».

11:19 28.07.2019 Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин начал свою речь в ходе Главного военно-морского парада с поздравления военных моряков и ветеранов ВМФ России.

11:27 28.07.2019 Речь президента Владимира Путина на Главном военно-морском параде завершилась, прозвучал Государственный гимн России, который сопроводили семь артиллерийских залпов. Начинается водная часть парада на Неве. Ее открыл противодиверсионный катер «Нахимовец».

11:32 28.07.2019 Флаг Минобороны пронес на борту противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья». Андреевский флаг доверили пронести на Главном военно-морском параде экипажу аналогичного катера «Юнармеец Беломорья».

11:34 28.07.2019 Катер «Д-67» прошел в парадном строю Главного военно-морского парада с копией ботика Петра I на борту — в знак преемственности традиций российского флота.

11:37 28.07.2019 Под разведенными мостами по Неве проходят десантные катера российского ВМФ. На борту катера «Алексей Баринов» размещен бронетранспортер морской пехоты.

11:39 28.07.2019 Вслед за катерами парадным строем Главного военно-морского парада идут корабли противоминной обороны — рейдовые и морские тральщики, способные очищать от мин пути следования кораблей и морские акватории.

11:43 28.07.2019 Президент России Владимир Путин, открывая Главный военно-морской парад в Петербурге, поздравил граждан страны с Днем Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что этот праздник отмечает вся страна. Подробности в материале: «Будем строить флот суверенной державы»: Путин поздравил страну с Днем ВМФ

11:45 28.07.2019 По Неве в рамках Главного военно-морского парада проходят малые ракетные корабли, способные нести многоцелевые крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

11:48 28.07.2019 Начался проход военных кораблей на Кронштадтском рейде. Его возглавил ракетный катер «Чувашия». Вслед за ним идут малый ракетный корабль «Ливень», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», а также патрульный корабль «Василий Быков», входящий в состав Черноморского флота.

11:53 28.07.2019 По Финскому заливу у Кронштадта в парадном строю проходят новейшие корветы «Стойкий» и «Стерегущий», оснащенные современным ракетным и артиллерийским вооружением, а также противолодочными вертолетами.

11:57 28.07.2019 Вдоль оградительной стенки порта в Кронштадте прошел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22 350. Ровно год назад корабль, построенный на «Северной верфи» Петербурга, вошел в состав ВМФ России. Он способен действовать в океанской зоне, оснащен крылатыми ракетами дальнего действия.

11:59 28.07.2019 В Кронштадтской части Главного военно-морского парада перед зрителями прошли большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Минск», дизельная подлодка «Владикавказ».

12:01 28.07.2019 Завершающими участниками Главного военно-морского парада в Кронштадте стали эсминец ВМС Китая «Си Ань» и фрегат «Таркаш» ВМС Индии. Они стали иностранными гостями Дня ВМФ в Петербурге. Индийский корабль был построен на верфи в Калининграде и оснащен крылатыми ракетами «Брамос» совместной российско-индийской разработки.

12:02 28.07.2019 Началась воздушная часть Главного военно-морского парада. Над Петербургом и Кронштадтом пройдут более 40 самолетов и вертолетов морской авиации и ВКС.

12:05 28.07.2019 Первыми в небе Петербурга появились многоцелевые вертолёты Ми-8. Вслед за ними — вертолеты противолодочной авиации Ка-27, Ка-28, Ка-29. Такие машины могут базироваться как на земле, так и на кораблях.

12:07 28.07.2019 В воздушной части парада принимает участие авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сопровождают истребители Су-30СМ.

12:12 28.07.2019 Над Петербургом прошли истребители Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, самолеты морской авиации Ту-142, Ил-38. Завершили воздушную часть парада штурмовики Су-25. Они выпустили дымы в цветах российского триколора на высоте около 200 метров. Трехцветный флаг в небе растянулся на сотни метров.

12:17 28.07.2019 Зрителями воздушной части Главного военно-морского парада стали тысячи жителей города, причем, не только те, кто живет или находится в центре города. Военные самолеты, заходившие на центр со стороны Финского залива, после пролета в парадном строю расходились по разным направлениям и пролетали над спальными районами Петербурга. Жители любовались зрелищем с балконов и из окон, снимали происходящее на смартфоны и фотоаппараты.

12:21 28.07.2019 По Сенатской площади Петербурга в рамках наземной части Главного военно-морского парада проходят подразделения воинских частей и экипажей ВМФ России, учебных заведений Военно-морского флота, дислоцированных в Петербурге.

12:24 28.07.2019 Прохождением сводного военного оркестра завершился Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он прошел в третий раз, начиная с 2017 года. В параде приняли участие 43 корабля, 41 самолет и вертолет и более четырех тысяч военнослужащих.

12:38 28.07.2019 Многие жители и гости Петербурга пришли на Главный военно-морской парад с портретами своих близких, которые служили на Военно-морском флоте СССР и России. Об этом: Петербуржцы принесли на парад фото своих близких, служивших на флоте

12:58 28.07.2019 Петербуржцы и гости морской столицы России делятся в социальных сетях своими впечатлениями от Главного военно-морского парада. Они рады, что погода не помешала авиационной части парада. Читайте подробнее: Тучи не помеха: петербуржцы делятся в соцсетях впечатлениями от парада

13:45 28.07.2019 На главной площади Санкт-Петербурга проходит большой концертный марафон «Экипаж — одна семья». В нем принимают участие оркестры ВМФ России, а также группы и исполнители, имеющие в своем репертуаре песни флотской тематики. Об этом: На Дворцовой площади Петербурга играют, поют и танцуют в честь Дня ВМФ

14:52 28.07.2019 Петербуржцы высыпали на проезжую часть Невского проспекта с набережных после завершения Главного военно-морского парада в День ВМФ. При этом официально Невский проспект для транспорта не перекрывался. Подробности в материале: Петербуржцы «захватили» Невский проспект после парада честь Дня ВМФ

16:08 28.07.2019 В социальных сетях пользователи продолжают размещать фотографии и видеозаписи, сделанные ими в ходе Главного военно-морского парада, который состоялся утром в Петербурге и Кронштадте. Тех, кто видел парад, переполняют положительные эмоции. Об этом: «Люблю я моряков, очень! И день ВМФ тоже»: эмоции после парада в Петербурге

16:08 28.07.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствовал на торжественном приеме по случаю Дня военно-морского флота, который состоялся сегодня, 28 июля, в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Читайте подробнее: Путин посетил приём по случаю Дня военно-морского флота в Адмиралтействе

18:37 28.07.2019 Главный военно-морской парад в День ВМФ состоялся в Морской столице России сразу на двух «сценах». И какая из них была главной — сказать трудно. Единство действия обеспечивала флотская дисциплина и высочайшая выучка военных моряков и летчиков морской авиации. Подробности в материале: Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте: фоторепортаж