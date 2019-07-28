Эдмонтон, Канада, 28 июля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арам Царукян одержал верх над представителем Канады Оливье Обен-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, проходящего в Эдмонтоне.

Mixedmartialarts.com Арам Царукян

Бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) проходил в течение всех трех заявленных раундов. Российский боец был активнее и выглядел предпочтительнее, что и сказалось на итоговом результате. Все три судьи единогласно присудили победу Араму Царукяну.

Отметим, это первая победа 22-летнего Царукяна в UFC и 14-я в ММА при двух проигрышах. Для 30-летнего Обен-Мерсье это пятое поражение в ММА при 12 победах.