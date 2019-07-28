Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, для чего он периодически совершает вещи, нехарактерные для главы государства, в частности, погружается под воду, летает на боевых самолетах. Соответствующее заявление он сделал накануне, 27 июля, после погружения в батискафе на дно Балтийского моря.

Kremlin.ru Владимир Путин во время экспедиции к подлодке, погибшей в годы Великой Отечественной войны

Российский лидер пояснил, что граждане России работают в разных условиях: кто-то в небе, кто-то под водой, а кто-то под землей. Путин считает, что ему, как президенту России, необходимо побывать там, где работают люди, и увидеть все своими глазами.

«Чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь», — сказал Путин.

Также он добавил, что и на земле существует очень много проблем.

«Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться», — заключил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин опускался на дно Балтийского моря, чтобы осмотреть место гибели подводной лодки Щ-308, которая в годы Великой Отечественной войны, в свой последний боевой поход, затопила три немецких транспортных корабля, но сама получила критические повреждения и затонула.