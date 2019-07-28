Милан, Италия, 28 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» договорился с бразильской командой «Фламенго» о переходе её защитника Лео Дуарте в свой состав, сообщает 28 июля Globoesporte.

Flamengorj.com Лео Дуарте

По данным источника, переход 23-летнего игрока уже согласован клубами, и он будет стоить «Милану» 12 млн евро, из которых 1 млн составляют бонусы.

Также сообщается, что в настоящее время оформляются необходимые документы, а сам футболист вскоре после этого вылетит в Италию, где пройдет необходимый медицинский осмотр.

Отметим, Лео Дуарте сыграл в 2019 году 14 матчей в составе «Фламенго» и не смог отметиться в них никакими результативными действиями.