Владивосток, 28 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. 30 июляв Большом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится симфонический концерт ко Дню военно-морского флота. Произведения выдающихся русских композиторов Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, чьи юбилеи — 175-летие и 180-летие соответственно отмечаются во всем мире — прозвучат в исполнении сводного симфонического оркестра Мариинского театра и его приморского филиала. Выступление артистов входит в программу Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM День Военно-морского флота

Поклонники классической музыки услышат симфоническую сюиту «Шехеразада» и Фортепианный концерт Николая Римского-Корсакова, знаменитые фортепианные пьесы «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.

Дирижером выступит японский маэстро встанет Шизуо Кувахара, солистка — пианистка из Японии Канон Мацуда.