Ульм, Германия, 28 июля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Выбежавший на поле в товарищеском матче футбольных клубов «Трабзонспор» и «Парма» болельщик не смог догнать форварда «Пармы». Видео забавного происшествия размещено 28 июля в официальном Twitter Football Italia.

На футбольном поле

Игра проходила в городе Ульм (Германия) и закончилась с ничейным счетом 2:2.

В выложенном ролике видно, как один из болельщиков выбегает на игровое поле и пытается догнать французского нападающего «Пармы» Янна Карамо, владеющего мячом, однако ему не удалось догнать 21-летнего футболиста.

https://twitter.com/footballitalia/status/1155241469785059328

Отметим, Янн Карамо перешел в «Парму» из «Интера» сумма трансфера составила 12 млн евро. В минувшем сезоне был арендован у «Интера» клубом «Бордо» и в 22 матчах Лиги 1 отметился 3 голами и 1 результативной передачей.