Москва, 28 июля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации ко Дню Военно-Морского Флота, который отмечается сегодня, 28 июля, открыло на своем сайте новый раздел с редкими фотографиями известных российских флотоводцев.

Admirals.mil.ru Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович (справа)

В новом разделе на сайте военного ведомства размещены фотографии наиболее интересных моментов из жизни главнокомандующих Военно-Морским Флотом, а также командующих флотами и командиров легендарных кораблей и подводных лодок.

Admirals.mil.ru Адмирал флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Горшков Сергей Георгиевич

На сайте размещены как черно-белые, так и цветные фотографии. Большинство из них ранее никогда не публиковались.

Так, среди фотографий есть снимки легендарных советских и российских главнокомандующих флотов — адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и ряда других.

Также представлены фотографии вице‑ и контр-адмиралов, военных строителей, инженеров, которые внесли свой вклад в становление современного российского флота. В разделе есть и интересные факты из жизни флотоводцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский Военно-Морской Флот отмечает свою 323-ю годовщину создания.