Монреаль, Канада, 28 июля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» заключил новое соглашение со своим американским форвардом Майклом Маккэроном, сообщает 28 июля пресс-служба команды.

(сс) Maniacduhockey Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс»

Также сообщается, что заключенный контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон.

Отметим, в минувшем сезоне Майкл Маккэрон не играл в основном составе «Монреаля» и выступал фарм-клубе АХЛ. 24-летний хоккеист сыграл в 32 матчах лиги и смог набрать в них 21 (7 шайб + 14 результативных передач) очко при 46 минутах штрафа.