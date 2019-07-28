Вашингтон, 28 июля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Среднесуточное количество активных пользователей социальной сети Twitter во втором квартале 2019 года выросло на 14% и составило 139 млн человек. Об этом свидетельствует квартальный отчёт компании.

keiyac Twitter

Во втором квартале года Twitter удалось достичь хороших показателей — средняя прибыль на акцию составила 20 центов, вместо ожидаемых 19, выручка достигла $841 млн, вместо ожидаемых $829,1 млн. Также компании удалось нарастить количество активных пользователей соцсети, которое достигло 139 млн человек (во втором квартале 2018 года этот показатель составлял 122 млн).

После публикации финансового отчёта компании цены на акции Twitter выросли на 8,9%, а общая рыночная капитализация достигла $31,9 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля был обновлён дизайн версии Twitter для персональных компьютеров. Было добавлено боковое меню, а также кнопка «Исследовать», которая раньше была только в мобильном приложении.