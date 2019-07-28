Владивосток, 28 июля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.

Mil.ru Парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота во Владивостоке

В параде участвовали свыше двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота.

В парадном строю на рейде Владивостока прошли флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг», противолодочные корабли, новейший корвет «Громкий» и дизельная подлодка Б-394. Также в кильватерной линии был один из самых засекреченных кораблей Тихоокеанского флота, измерительное судно «Маршал Крылов».

Были и иностранные суда — филиппинский корабль «Куанг Чунг» и вьетнамский «Давао-дель-Сур».

Руководил парадом контр-адмирал Владимир Якушев.

После смотра боевых кораблей и подводных лодок начался военно-спортивный праздник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский флот отмечает 323-ю годовщину своего образования.