Валенсия, Испания, 28 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Леванте» из Валенсии возьмет в аренду нападающего мадридского «Реала» Борха Майораля, сообщает 28 июля AS.

John Fischer Футбол

Также известно, что 22-летний футболист будет отдан в аренду без возможности выкупа по окончании сезона, потому что новый главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него.

При этом игроком также интересовался клуб «Реал Сосьедад», однако в итоге им был приобретен шведский форвард Александэр Исак.

Отметим, в минувшем сезоне Борха Майораль также выступал за «Леванте» на правах аренды от «Реала». Футболист сыграл в составе команды из Валенсии 33 матча и отметился в них 5 голами.