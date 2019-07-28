Турин, Италия, 28 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Аргентинский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала не хочет покидать свою команду, сообщает 28 июля Sky Sport Italia.

Leandro Ceruti Пауло Дибала

По информации источника, 25-летний футболист намеревается побороться за свое место в команде, для чего принял решение выйти из отпуска, пропустив дополнительное время, данное ему из-за участия в Кубке Америки. Игрок хочет за этот период приспособиться к требованиям нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 июля, стало известно, что «Ювентус» хочет включить Пауло Дибала в сделку по обмену бельгийского форварда команды «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.