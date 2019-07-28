Сборная России обыграла Литву в стартовом матче юниорского ЧЕ
Афины , 28 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Мужская юниорская сборная России нанесла поражение команде Литвы в стартовом матче чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 18 лет, проходящем в Волосе (Греция).
(сс) Markus Spiske
Баскетбол
Российские юниоры победили своих литовских сверстников со счетом 74:60.
Наиболее результативным в сборной России стал нападающий Виктор Лахин, который смог набрать в матче 18 очков и сделать 9 подборов.
В следующем матче юниорская сборная России позднее, 28 июля, встретится с командой Черногории, а далее, 29 июля, проведет игру со сборной Италии.