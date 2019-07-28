Лондон, 28 июля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Одиннадцать звезд футбольной английской Премьер-лиги (АПЛ) не были дисквалифицированы за положительный результат теста на допинг и получили тайное от общественности разрешение выступать дальше, сообщает 28 июля Sunday Mirror.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

По данным издания, 16 допинг-проб выявили, что сдавшие их футболисты употребляли препараты, которые повышают спортивные результаты и работоспособность. Тесты показали, что игроки употребляли морфин, амфетамин, риталин или триамцинолон.

Все звездные игроки были проверены Британским антидопинговым агентство (UKAD), однако после того как Футбольная английская ассоциация (FA) настояла на том, что данные препараты употреблялись футболистами разрешенным способом или по медицинским исключениям, им позволили продолжать выступления.

При этом, эксперты издания высказали опасения, что в английском футболе может действовать система такого рода злоупотреблений, что может привести к громкому допинговому скандалу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 июля, австралийская пловчиха Шайна Джек сообщила о том, что её допинг-проба дала положительный результат.