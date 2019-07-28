Вашингтон, 28 июля, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Голосование по законопроекту о санкциях США в отношении компаний, причастных к строительству «Северного поток 2», было отложено в конгрессе США из-за позиции сенатора-республиканца от штата Кентуки Рэнда Пола, сообщает The Daily Beast.

Nord Stream 2. Thomas Eugster Сварка труб для трубопровода «Северный поток 2»

Сообщается, назначенный на четверг, 25 июля, на заседании комиссии сената США по иностранным делам вопрос о введении санкций в отношении «Северного потока 2» был отложен. От открытого выражения мнения сенатор воздержался, однако разослал коллегам по сенату письма со своей оценкой законопроекта.

По мнению Пола, авторы законопроекта Тед Круз и Джинн Шахин не указали, какие именно компании будут подвергаться санкциям, в связи с чем выборы сенаторы должны делать вслепую. Кроме того, сам факт того, что США вводят санкции в отношении стран, являющихся союзниками США, выглядит странно.

В США произошедшее уже связывают с якобы имеющимся российским влиянием на президента США Дональда Трампа. СМИ отмечают, что «могущественный тихий союзник» России является близким другом Трампа.