Ливерпуль, Великобритания, 28 июля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп может пригласить экс-хавбека «Баварии» Франка Рибера в команду, утверждает 28 июля L’Equipe.

(сс) Rufus46 Франк Рибери

По данным издания, немецкий специалист намерен послать приглашение 36-летнему футболисту в случае, если у «Ливерпуля» произойдут потери в линии атаки. Однако таковых на данный момент нет и потому пока приглашение игрока в «Ливерпуль» маловероятно.

При этом сам Рибери, находящийся в статусе свободного агента по окончании действия контракта с «Баварией», продолжает поддерживать хорошую спортивную форму, работая с личными тренерами.

Отметим, Франк Рибери игра в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год и провел в составе клуба 425 матчей в которых забил 124 мяча и отдал 182 голевых паса. Завоевал с командой 24 трофея, в числе которых 9 побед в Бундеслиге и победа в Лиге чемпионов в сезоне 2012/13.