Порту, Португалия, 28 июля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» обыграл с минимальным преимуществом футболистов «Порту» в товарищеском матче.

Футбольный клуб «Монако»

Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал португальский хавбек «Монако» Желсон Мартинш, поразивший ворота соперника на 23-й минуте игры.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте защитником Бенуа Бадьяшилем.

Отметим, это первое поражение «Порту» в четырех матчах предсезонной подготовки. Для «Монако» это седьмой предсезонный матч и в двух из них они победили, в трех проиграли и два закончили вничью.