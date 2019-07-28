Тобольск, Тюменская область, 28 июля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Тюменской области обнаружен неизвестный ранее науке гриб на маршруте экологической тропы СИБУРа под Тобольском. Его назвали по месту обнаружения «крепидот тобольский» или Crepidotus tobolensis, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе корпоративных коммуникаций предприятия.

Тобольские предприятия СИБУРа Гриб Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский)

«Шляпка этого гриба прикрепляется к субстрату (обычно дерево) боком или верхней поверхностью. Молекулярно-генетическое изучение образца в Биологическом исследовательском центре Венгерской академии наук позволило исключить возможность мутации и доказать самостоятельный видовой статус тобольского крепидота», — сообщают на предприятии.

Директор Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Игорь Ломакин считает, что «крепидот тобольский — самый красивый из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей».

Отмечается, что науке известно около 200 видов крепидотов. В России же насчитывается около 10 видов этих грибов.