Пхеньян, 28 июля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Об освобождении задержанного в Северной Кореи российского траулера «Сянхайлинь-8» сообщили 28 июля в пресс-службе посольства Росии в КНДР.

(сс) stngiam Порт Вонсан. КНДР

«27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как стало известно, около 16:00 по местному времени представитель Северной Кореи проинформировал капитана российского судна об освобождении, и в 19:30 оно покинуло порт Вонсан.

В настоящее время «Сянхайлинь-8» следует к южнокорейскому городу Сокчо, где сойдут на берег два члена экипажа, граждане Республики Корея.

Кроме того, в посольстве заявили о намерении выяснить все обстоятельства задержания российского траулера.

Напомним, российское рыболовецкое судно с экипажем из 17 человек было задержано охранной службой КНДР 17 июля в акватории Японского моря. Власти Северной Кореи обвинили моряков в нарушении границы. Судно было задержано и препровождено в один из портов КНДР.