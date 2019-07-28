Багдад, 28 июля, 2019, 04:09 — ИА Регнум. В результате взрыва бомбы в салоне микроавтобуса возле иракского города Кербела погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщает 28 июля агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу иракского отделения Совместного командования специальных операций США.

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Сообщается, что взрыв произошел в 110 км юго-западнее Багдада на контрольно-пропускном пункте у въезда в Кербелу.

По данным медиков, один человек пострадал и три ранены.

По факту начато расследование, в настоящее время оперативники допрашивают водителя микроавтобуса.

Напомним, о полном освобождении страны от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти Ирака заявили в декабре 2017, однако в стане продолжаются отдельные атаки террористов на мирных жителей. Так, 15 июля в Багдаде прогремели два взрыва, в результате которых погибли два человека и около двух десятков были ранены. Позднее 24 июля при столкновении с террористами погибли два курдских военнослужащих.