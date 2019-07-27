Балашиха, Московская область, 28 июля, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Семья из подмосковной Балашихи пополнилась четверняшками, сообщила 25 июля пресс-служба Московского областного перинатального центра (МОПЦ).

Большая счастливая семья

Как стало известно, 32-летняя мама не прибегала к услугам экстракорпорального оплодотворения, дети родились от первой беременности.

«В родоразрешении участвовала бригада в количестве 15 человек, — сообщила телеканалу «Вести» заместитель главврача МОПЦ Людмила Седая. — Восемь врачей неонатологов, три аккушера-гинеколога, три специалиста отделения реанимации и интенсивной терапии».

Малыши Максим, Арсений, Георгий и Анна родились в результате операции кесарева сечения. Сразу после появления на свет новорожденные были помещены в палату интенсивной терапии. В настоящее время их состояние и состояние мамы медики оценивают положительно, дети находятся в отделении патологии новорожденных и через пару недель уже смогут быть выписаны домой.

Власти Подмосковья намерены оказать помощь семье. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, для семьи с четырьмя детьми готовится особенный подарок, но «пока это сюрприз».

Напомним, многоплодная беременность встречается довольно редко. Ее вероятность зависит от наличия близнецов в роду и увеличивается с возрастом матери. У народностей африканской расы вероятность появления близнецов выше, чем у европеоидов, реже всего близнецы рождаются у азиатских мам.