Киев, 28 июля, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Украина не перестанет быть унитарным государством, если по аналогии с Крымом автономию получит и Донбасс, и команде Зеленского нужно публично заявить о поддержке создания такой автономии. Об этом 21 июля заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Поддержав автономию Крыма, команде Зеленского нужно также публично заявить о поддержке автономии на юго-востоке Украины.

«Я думаю, что можно было бы поддержать на Донбассе автономию Донбасса, команде Зеленского¸— заявил Медведчук. — Сразу вот так публично, политично об этом заявить. Никакой разницы не вижу».

По словам политика, унитарное украинское государство предполагает существование крымской автономии. «Крымская автономия и Крым, который входит в состав Украины, его права и регламентация, заключаются в Конституции, и при этом наше государство не перестало быть унитарным», — рассуждает Медведчук.

Существующую автономию Крыма можно просто расширить создав в правовом поле Украины «автономию Крыма и автономный регион Донбасса», распространив на юго-восток все имеющиеся у Крыма права и полномочия.

«И от этого Украина не перестает быть унитарным государством. И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет, — заверил Медведчук сторонников единой Украины. — Мы ничего не меняем».

Ранее в партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявили о разработке плана мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, включающего в себя предоставление Донбассу особого статуса.