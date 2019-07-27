Киев, 28 июля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Рекордно низкая явка на внеочередных выборах в парламент Украины связана с недоверием к власти, заявил 27 июля сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Анализируя причины пониженного интереса украинского электората, Медведчук допускает, что определенное влияние на явку оказал и летний отпускной период, и то, что выборы были досрочные.

«По большому счету, наверно, этого не надо было делать, — заявил политик. — …Хотя мы были за то, чтобы распустить прежний парламент, но я всегда говорил и говорю сегодня, что он распущен в нарушение Конституции. Т. е. его надо было и можно было распустить, но, в соответствии с Конституцией, чего президент Зеленский не сделал».

Медведчук напомнил, что на прошедших двух турах президентских выборов явка составила 63−65%, на парламентских выборах 21 июля проголосовало меньше половины украинцев, 49,7%.

Причины самой высокой избирательной пассивности за весь постсоветский период существования Украины кроются в недоверии власти и в неверии в то, что эта власть может провести в стране положительные изменения.

«Это, кстати, страшное разочарование, потому что если люди не верят во власть, значит, они или живут в форме пассивного отношения к власти, или будут искать вот эти рычаги изменения в обществе, где-то в другом месте, — уверен Медведчук. — И не дай Бог, если это будет на улице».

Напомним, выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля при рекордно низкой явке избирателей. Украинские эксперты призвали не искать в этом скрытого смысла, списав низкий интерес избирателей на сезон отпусков. Украинское выборное законодательство не устанавливает предельных значений количества проголосовавших избирателей.