Симферополь, 28 июля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Разведывательный полет в акватории Черного моря вдоль Крымского побережья Российской Федерации провели два самолета ВВС США, сообщает 27 июля портал PlaneRadar.

(сс) tataquax Boeing P-8 Poseidon

Сообщается, что вылетевший в 11:05 мск с территории авиабазы Сигонелла патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен в акватории Черного моря в 12:35. В течение трех с половиной часов разведчик патрулировал вдоль российского побережья Крыма и Краснодарского края, после чего отправился в аэропорт базирования.

Кроме того, самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion в 12:10 покинул греческий аэродром Суда-Бей, после чего с 14:40 также курсировал возле берегов Крымского полуострова, приближаясь на отдельных участках полета к российскому берегу на расстояние 32 км.

Напомним, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon предназначен для ведения воздушной разведки, а также обнаружения и уничтожения подводных лодок противника.