Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Главный военно-морской парад (ГВМП) состоится сегодня, 28 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Такой парад организован в морской столице России уже в третий раз. Он приурочен к Дню Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. Принимать парад будет главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция ГВМП в Петербурге

Парад будет состоять из наземной, морской и воздушной составляющей. Это символизирует все три сферы, в которых способен одновременно действовать современный российский военный флот. В Главном военно-морском параде будут участвовать более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Причем, будут представлены корабли и воздушные суда всех четырех российских флотов и Каспийской флотилии.

Центральный эпизод парада развернется в акватории Невы между разведенными мостами — Благовещенским, Дворцовым и Троицким. Сюда придут корабли, которые, по своим габаритам, могут безопасно двигаться в широкой, но все же ограниченной гранитными набережными речной акватории. Более крупные боевые корабли пройдут парадным строем на Кронштадтском рейде, вдоль южной оградительной стенки порта.

Как ожидается, Владимир Путин на катере сначала обойдет парадный строй кораблей в Кронштадте, а затем примет Главный военно-морской парад в акватории Невы и на Сенатской площади.

В 11 часов утра в ознаменование начала парада военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произведут холостой залп из 12 орудий Д-44. Артиллерийская батарея расположится у Петропавловской крепости. Еще по семь залпов сопроводят исполнение Государственного гимна РФ и пролет авиации в конце парада.

Отметим, что парад завершит тактическая группа штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над Петербургом и Кронштадтом дымами в цветах российского триколора.

Иностранными гостями и одновременно участниками Главного военно-морского парада станут индийский фрегат «Таркаш» и китайский эсминец «Си Ань». Два этих корабля пройдут вдоль Кронштадтского порта после российских кораблей и подводной лодки.

В связи с проведением парадных торжеств в Петербурге и Кронштадте вводится целый ряд серьезных транспортных ограничений.

Прежде всего, напомним, что 28 июля с 10:30 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты через Неву. Движение транспорта по мостам будет прекращено заранее и возобновится не сразу после наведения переправ.

С 07:00 до 17:00 будет введен запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений (дамбу в Финском заливе) в обоих направлениях. Таким образом, проезд по участку петербургской КАД на дамбе в это время будет невозможен, за исключением городского пассажирского транспорта и машин экстренных служб.

Чтобы облегчить автомобилистам неизбежные сложности, с 10:00 до 13:00 проезд по центральным участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) будет бесплатным — от въезда с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект и в обратную сторону.

Празднование Дня ВМФ в Петербурге не ограничится парадом. Днем на Дворцовой площади пройдет большой концертный марафон в честь праздника российского флота. В нем примут участие военно-морские оркестры, популярные группы и исполнители, которые исполнят песни флотской и военно-патриотической тематики. Вход на Дворцовую площадь свободный.

В 22:30 День ВМФ завершится праздничным салютом. Он одновременно будет произведен в Санкт-Петербурге и в Кронштадте и продлится 10 минут. С пляжа Петропавловской крепости дадут 30 залпов с интервалом в 30 секунд. В Кронштадте салют произведут на Южной оградительной стенке Средней гавани. Звуковое сопровождение салюта обеспечат расчеты 85-мм дивизионных пушек Д-44.

Как ожидается, зрителями парада станут десятки тысяч жителей и гостей Петербурга и Кронштадта.