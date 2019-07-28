Ханты-Мансийск, 28 июля, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Биатлонному центру Ханты-Мансийска продлили лицензию до 2022 года при условии исполнения ряда требований. Боковые стороны стрельбища уже имеют пуленепробиваемое ограждение высотой 4,5 метра, что исключает образование рикошетов пуль и осколков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в автономном учреждении «ЮграМегаСпорт».

Биатлонный центр Ханты-Мансийска

Напомним, ранее Росгвардия лишила спортивный объект лицензии из-за размещения стрельбища в черте города. В аналогичной ситуации оказались порядка пяти биатлонных объектов России. К решению вопроса продления лицензии биатлонному центру Ханты-Мансийска подключилась губернатор Югры Наталья Комарова. Она связалась с председателем совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта. Позже на совместном заседании Союза биатлонистов и Росгвардии проблему удалось решить.

Помимо пуленепробиваемого ограждения, на биатлонном объекте Ханты-Мансийска ограничено передвижение людей по территории, на которой тренируются биатлонисты. Для этого на стадионе предусмотрены подземные переходы. Кроме того, стрельбище оснастили дополнительной изгородью, ограничивающей проход на огневой рубеж, и на стадионе построят защитные рвы и ограждения.