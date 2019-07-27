Москва, 27 июля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов». Об этом 26 июля сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания Красный замок

«В этом году мы приняли решение вдохновить туристов из России на поездки в Великобританию, пригласив их в экскурсионные туры по местам съемок культувого сериала «Игра Престолов». Мы знаем, что в России много поклонников этого сериала», — отметил директор Visit Britain по Европе Робин Джонсон.

Туристический продукт предполагает экскурсионную программу по Северной Ирландии, включающий посещение знаковых мест сериала — замок Уорд в графстве Даун (родовое гнездо Винтерфелл), замок и бухта Квинтин (Красный замок, резиденция короля андалов), замок Кастле Уорд (дом Старков), развалины Аббатства Инч (лагерь Роба Старка во время битвы с Ланнистерами), кроме этого, туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Белфаста. Стоимость четырех дневного тура на одного человека составит 2500 евро.

Напомним, ранее на Днях британского туризма в Москве руководитель Visit Britain Салли Балком рассказала о том, что просмотр популярных сериалов и фильмов послужил стимулом посетить Великобританию примерно у трети туристов.