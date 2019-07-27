Серпухов, Московская область, 27 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. По факту крушения легкомоторного самолета марки RAG-2895 в Серпуховском районе Московской области проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ГУ МЧС России по Московской области Место крушения самолета

«Потерпел крушение легкомоторный самолет марки RAG-2895, — говорится в сообщении. — … Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля в городском округе Серпухов в реку Ока упал легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека. ЧП произошло в деревне Подмоклово.

Читайте также: Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье

А также: Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье