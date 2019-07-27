Липецкая область, 27 июля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. За нарушения при обработке полей пестицидами, приведшие к массовой гибели пчёл в Добринском районе Липецкой области, предприниматель заплатит штраф в пределах тысячи рублей. Пресс-служба прокуратуры области сообщила об итогах проверки по заявлению председателя правления Липецкой региональной общественной организации «Союз пчеловодов» по факту гибели пчел в селе Мазейка.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела

Прокуратура подтвердила нарушения законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, допущенные со стороны индивидуального предпринимателя. Бизнесмен проводил наземную обработку пестицидами полей с сахарной свеклой в шести километрах от жилых домов села Мазейка. При этом обработка проводилась без заключения метеорологов, жители и, в частности, пчеловоды, о применении пестицидов не оповещались. По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: санкция этой статьи предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель пчёл этим летом была зафиксирована в целом ряде российских регионов, причиной гибели в Россельхознадзоре назвали применение инсектицидов. В Орловской области СК возбудил два уголовных дела по статье о нарушении правил борьбы с болезнями животных и растений