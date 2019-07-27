Париж, 27 июля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время встретятся в форте Брегансон. Об этом в эфире телеканала BFM сообщил сам французский лидер.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

По его словам, переговоры между лидерами двух стран пройдут 19 августа.

18 июля в пресс-службе Кремля сообщили, что глава Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву 9 мая 2020 года на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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