Луганск, 27 июля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, обстреляли из минометов село Дмитровка в Донбассе. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Боевики 25-й бригады… осуществили минометный обстрел жилых районов населенного пункта Дмитровка», — отметил Осадчий.

По его словам, в результате инцидента никто из людей не пострадал, однако было повреждено три жилых дома.

Напомним, 27 июля в пресс-службе представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что режим перемирия в Луганской Народной Республике сохраняется пять суток подряд.

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